СБУ нашла пророссийские книги, миллионы наличных и граждан рф в храмах УПЦ МП

https://racurs.ua/n177090-sbu-nashla-prorossiyskie-knigi-milliony-nalichnyh-i-grajdan-rf-v-hramah-upc-mp.html

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Служба безпеки України завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи, які проводила на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ московського патріархату на Рівненщині.

У взаємодії зі співробітниками Нацполіції та Нацгвардії було ретельно перевірено понад 350 церковних споруд і 850 осіб.

Понад 50 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграфа. Серед них були не лише громадяни України, а й іноземці, зокрема громадяни росії, що перебували на території об'єктів.

Деякі з них при перевірці документів надали паспорти та військові квитки СРСР, взагалі не мали оригіналів документів, а лише їх копії, або ж мали паспорти громадян України з ознаками підробки чи пошкодження, — йдеться у повідомленні.

Також на території Києво-Печерської Лаври перебував 32-річний громадянин України. Він може бути причетний до протиправної діяльності в нашій країні проросійського інформаційного агентства «Антван». При цьому він є довіреною особою власника однойменної російської компанії ANTVAN GROUP — громадянина росії Орлова, який володів в Україні низкою земельних ділянок і закладів громадського харчування.

Окрім цього, під час безпекових заходів виявлено:

проросійську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди «русского мира»;