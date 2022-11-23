Ракурсhttps://racurs.ua/
СБУ нашла пророссийские книги, миллионы наличных и граждан рф в храмах УПЦ МП
СБУ нашла пророссийские книги, миллионы наличных и граждан рф в храмах УПЦ МПhttps://racurs.ua/n177090-sbu-nashla-prorossiyskie-knigi-milliony-nalichnyh-i-grajdan-rf-v-hramah-upc-mp.htmlРакурс
Служба безпеки України завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи, які проводила на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ московського патріархату на Рівненщині.
У взаємодії зі співробітниками Нацполіції та Нацгвардії було ретельно перевірено понад 350 церковних споруд і 850 осіб.
Понад 50 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграфа. Серед них були не лише громадяни України, а й іноземці, зокрема громадяни росії, що перебували на території об'єктів.
Деякі з них при перевірці документів надали паспорти та військові квитки СРСР, взагалі не мали оригіналів документів, а лише їх копії, або ж мали паспорти громадян України з ознаками підробки чи пошкодження, — йдеться у повідомленні.
Також на території Києво-Печерської Лаври перебував 32-річний громадянин України. Він може бути причетний до протиправної діяльності в нашій країні проросійського інформаційного агентства «Антван». При цьому він є довіреною особою власника однойменної російської компанії ANTVAN GROUP — громадянина росії Орлова, який володів в Україні низкою земельних ділянок і закладів громадського харчування.
Окрім цього, під час безпекових заходів виявлено:
проросійську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди «русского мира»;
- готівку на загальну суму понад 2 млн грн, більше ніж 100 тис. доларів США та декілька тисяч російських рублів.
.