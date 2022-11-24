Украина вернула 50 защитников Мариуполя, ЧАЭС и Змеиного

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Ракурс

Україна провела черговий обмін полоненими — додому повернулися 50 українських військовослужбовців. Про це 24 листопада повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед них, військові, які обороняли Маріуполь, а також ЧАЕС та острів Зміїний.

Важливо, що нам вдалося повернути 19 оборонців Маріуполя, 12 з яких були евакуйовані з «Азовсталі», а також 15 полонених з ЧАЕС та семеро з острова Зміїний. Продовжуємо працювати над звільненням з полону всіх наших людей, — написав Єрмак.

Йдеться про 20 нацгвардійців, 12 хлопців з Військово-морських сил, 10 бійців Збройних сил України, шістьох прикордонників та двох тероборонівців. Серед них двоє офіцерів і 48 рядових та сержантів.

Єрмак подякував за роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими.