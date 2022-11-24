Как выглядит блекаут в Украине со спутника — фото — ракетные обстрелы

https://racurs.ua/n177115-kak-vyglyadit-blekaut-v-ukraine-so-sputnika-foto.html

Ракурс

Як виглядав блекаут в Україні, спричинений ракетними обстрілами армії воєнних злочинців росії, показали «Схеми» на основі знімків, зроблених супутником NASA Worldview.

Журналісти порівняли фото, зроблені у ніч на 24 листопада зі зробленими в той же період доби 6 лютого 2022 року — до початку повномасштабного вторгнення росії.

Нагадаємо, 23 листопада росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. За даними Генерального штабу Збройних сил України, російські війська випустили по Києву, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях 67 крилатих ракет та до 10 ударних безпілотників «Ланцет». Внаслідок чого стався блекаут в українській енергосистемі. Мільйони українців залишились без світла, тепла, води та мобільного зв’язку.