Лукашенко заявил о «полном уничтожении» Украины в случае продолжения сопротивления

https://racurs.ua/n177117-lukashenko-zayavil-o-polnom-unichtojenii-ukrainy-v-sluchae-prodoljeniya-soprotivleniya.html

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Білоруський диктатор олександр лукашенко під час саміту Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) в Єревані, відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що Україні «треба зупинитися», бо «далі буде повне знищення України». Марення маріонетки воєнного злочинця володимира путіна цитує державне пропагандистське ЗМІ БелТА.

лукашенка запитали, чи обговорювалася на саміті можливість укладення мирного договору з Україною. Він сказав, що під час зустрічі про це йшлося побіжно, бо ситуація в Україні не була головною темою.

Тяжко, складно, важко, але треба, якщо вони цього хочуть, відновлюватися. Треба зупинитися, треба це припинити. Бо далі буде повне знищення України. Це не те, що путін говорив якось задовго до операції, що це загрожуватиме втратою державності України, — заявив лукашенко.

Нагадаємо, у резолюції Європарламенту про визнання росії державою-спонсором тероризму неодноразово згадується і білорусь. Серед іншого, Європарламент наголошує, що росія запустила на Україну понад 4 тис. ракет і обстріляла країну понад 24 тис. разів, зокрема й з території білорусі. Вказується, що рф активно підтримує та сприяє лукашенку у його придушенні народу білорусі шляхом колосальної хвилі масових репресій, включаючи тортури.