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Ракурс
Меркель призналась, что на исходе своей каденции не имела влияния на путина

Меркель призналась, что на исходе своей каденции не имела влияния на путина

25 ноя 2022, 08:27
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Ангела Меркель збиралася провести переговори з воєнним злочинцем володимиром путіним ще до його вторгнення в Україну, але так і не змогла вплинути на російського президента, оскільки невдовзі мала залишити посаду канцлера, а для російського диктатора важлива лише мова влади.





У мене більше не було важелів, щоб наполягати, тому що, зрештою, всі знали: вона (Меркель — ред.) йде восени, — сказала екс-канцлерка в інтерв’ю німецькому журналу Der Spiegel.

Зі слів Меркель, вона разом із французьким президентом Еммануелем Макроном планувала провести переговори з путіним у межах Європейського Союзу у 2021 році — в останнє літо її перебування при владі.

Меркель також розповіла про свій останній візит до москви торік у серпні, під час якого відчула, що її вже не сприймають як впливового політика.

Відчуття було дуже зрозумілим: «З точки зору впливу в політиці, з вами покінчено». Для Путіна важлива тільки влада, — підсумувала колишній канцлер Німеччини.

Нагадаємо, Меркель покинула пост федерального канцлера 8 грудня 2021 року, менше як за три місяці до російського вторгнення в Україну.

Источник: Ракурс


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