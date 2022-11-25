Меркель зізналася, що під кінець своєї каденції не мала впливу на путіна

https://racurs.ua/ua/n177130-merkel-ziznalasya-scho-pid-kinec-svoieyi-kadenciyi-ne-mala-vplyvu-na-putina.html

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Ангела Меркель збиралася провести переговори з воєнним злочинцем володимиром путіним ще до його вторгнення в Україну, але так і не змогла вплинути на російського президента, оскільки невдовзі мала залишити посаду канцлера, а для російського диктатора важлива лише мова влади.

У мене більше не було важелів, щоб наполягати, тому що, зрештою, всі знали: вона (Меркель — ред.) йде восени, — сказала екс-канцлерка в інтерв’ю німецькому журналу Der Spiegel.

Зі слів Меркель, вона разом із французьким президентом Еммануелем Макроном планувала провести переговори з путіним у межах Європейського Союзу у 2021 році — в останнє літо її перебування при владі.

Меркель також розповіла про свій останній візит до москви торік у серпні, під час якого відчула, що її вже не сприймають як впливового політика.

Відчуття було дуже зрозумілим: «З точки зору впливу в політиці, з вами покінчено». Для Путіна важлива тільки влада, — підсумувала колишній канцлер Німеччини.

Нагадаємо, Меркель покинула пост федерального канцлера 8 грудня 2021 року, менше як за три місяці до російського вторгнення в Україну.