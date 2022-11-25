Минобороны Британии - Большинство опытных военных рф уже мертвы

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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес закликав Збройні сили України зберігати темп і продовжувати стрімкі атаки на російських окупантів у зимовий період. Зі слів Воллеса, наразі Сили оборони України мають 300 тис. одиниць зимового спорядження від міжнародної спільноти.

З огляду на перевагу, яка є в українців у навчанні та в якості їхнього особового складу, порівняно з деморалізованими, погано навченими та екіпірованими росіянами, в інтересах України було б зберегти протягом зими набраний темп, — цитує Воллеса The Daily Beast.

Британський міністр вважає, що ворог нині погано укомплектований і цим треба скористатися.

Нещодавно росіяни розгорнули частину без їжі, шкарпеток і з невеликою кількістю зброї. Це катастрофа для людини, яка йде в поля… Масштаби у росіян є, але вони — не дуже. Ну, більшість з тих, хто був хорошим військовослужбовцем — мертві. Тільки нація, яка не дбає про власний народ, може відправити сто тисяч своїх людей на смерть, поранення або дезертирство, — переконаний Воллес.

Напередодні стало відомо, що Лондон передає ЗСУ ракети Brimstone 2, яка здатні уразити цілі на відстані 60 км й використовуються для далекобійного знищення бронетехніки.