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Многие мобилизованные в рф погибли близ Сватово и Бахмута — разведка Британии

Многие мобилизованные в рф погибли близ Сватово и Бахмута — разведка Британии

25 ноя 2022, 10:55
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Мобілізовані для участі у війні проти Україною росіяни часто потрапляють на фронт всупереч своєму стану здоров’я, без належного спорядження, військової підготовки та гинуть у значних кількостях.





Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Великої Британії за 25 листопада.

За даними британської розвідки, більшість мобілізованих в рф стикаються з неадекватною оцінкою медкомісії щодо придатності до служби, недостатньою допідготовкою й поганим спорядженням, а також залученням до дуже небезпечних і виснажливих завдань.

Мобілізовані резервісти, скоріш за все, зазнали дуже великих втрат після того, як їм доручили копати велетенську систему траншей під артобстрілами в районі Сватового. У Донецькій області багато резервістів загинули під час атак «в лоб» на добре підготовлені українські оборонні рубежі в районі Бахмута, — йдеться в огляді.

У Міноборони Британії вважають, що у кремлі, напевно, побоюються зростаючого невдоволення у родинах мобілізованих, що може спонукати їх протестувати попри страх репресій.

Источник: Ракурс


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