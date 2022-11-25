Багато мобілізованих в рф загинули біля Сватового і Бахмута — розвідка Британії

https://racurs.ua/ua/n177138-bagato-mobilizovanyh-v-rf-zagynuly-bilya-svatovogo-i-bahmuta-rozvidka-brytaniyi.html

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Мобілізовані для участі у війні проти Україною росіяни часто потрапляють на фронт всупереч своєму стану здоров’я, без належного спорядження, військової підготовки та гинуть у значних кількостях.

Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Великої Британії за 25 листопада.

За даними британської розвідки, більшість мобілізованих в рф стикаються з неадекватною оцінкою медкомісії щодо придатності до служби, недостатньою допідготовкою й поганим спорядженням, а також залученням до дуже небезпечних і виснажливих завдань.

Мобілізовані резервісти, скоріш за все, зазнали дуже великих втрат після того, як їм доручили копати велетенську систему траншей під артобстрілами в районі Сватового. У Донецькій області багато резервістів загинули під час атак «в лоб» на добре підготовлені українські оборонні рубежі в районі Бахмута, — йдеться в огляді.

У Міноборони Британії вважають, що у кремлі, напевно, побоюються зростаючого невдоволення у родинах мобілізованих, що може спонукати їх протестувати попри страх репресій.