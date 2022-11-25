ВСУ ночью ликвидировали позиции рф - момент попадания снял дрон

https://racurs.ua/n177139-vsu-nochu-likvidirovali-pozicii-rf-moment-popadaniya-snyal-dron-video.html

Ракурс

92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка Збройних сил України показала відпрацювання по ворожих позиціях росіян у нічний час. Момент влучання потрапив на відео, яке знімали з безпілотника через тепловізор.

Нагадаємо, 92-га ОМБр входить до складу Сухопутних військ ЗСУ й дислокується у Чугуївському районі Харківської області.