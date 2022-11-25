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ВСУ ночью ликвидировали позиции рф - момент попадания снял дрон

ВСУ ночью ликвидировали позиции рф — момент попадания снял дрон (ВИДЕО)

25 ноя 2022, 11:15
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92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка Збройних сил України показала відпрацювання по ворожих позиціях росіян у нічний час. Момент влучання потрапив на відео, яке знімали з безпілотника через тепловізор.





Нагадаємо, 92-га ОМБр входить до складу Сухопутних військ ЗСУ й дислокується у Чугуївському районі Харківської області.

Источник: Ракурс


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