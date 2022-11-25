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Ракурс
Глава МИД Эстонии отправил в Гаагу наручники в ответ на кувалду пригожина

Глава МИД Эстонии отправил в Гаагу наручники в ответ на кувалду пригожина (ВИДЕО)

25 ноя 2022, 19:15
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Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу у відповідь на «закривавлену кувалду» євгена пригожина для Європарламенту заявив, що відправить у Гаагу кайданки, які чекатимуть там на власника ПВК «Вагнера», щоб він поніс відповідальність за злочини в Україні.





Цього тижня наближений до Путіна бізнесмен євген пригожин на ініціативу Європарламенту визнати ПВК «Вагнера» ​​терористичною організацією відреагував, заявивши, що «оголошує Європарламент розпущеним» і передає «інформаційний кейс».

Слідом за коментарем у мережі оприлюднили відео з футляром для скрипки, всередині якого — кувалда з червоними плямами на держаку, гравіювання «Вагнера» ​​і, якщо сповільнити відео, кадр із ролика про страту в Сирії від 2017 року.

Кувалду представник «вагнерівців» на камери передав пропагандистським блогерам. Саме цим інструментом було страчено колишнього ув’язненого Євгена Нужина, якого завербувала ПВК для участі у війні в Україні, а сам він здався в полон.

Источник: Ракурс


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