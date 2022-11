Глава МЗС Естонії відправив до Гааги кайданки у відповідь на кувалду пригожина

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу у відповідь на «закривавлену кувалду» євгена пригожина для Європарламенту заявив, що відправить у Гаагу кайданки, які чекатимуть там на власника ПВК «Вагнера», щоб він поніс відповідальність за злочини в Україні.

As we witnessed Russian mercenary Prigozhin send his bloody hammer to @Europarl_EN I’d like him to accept our little gift also that is waiting for him in #Hague. pic.twitter.com/jTXx6Z4tUO