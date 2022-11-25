Глава МЗС Естонії відправив до Гааги кайданки у відповідь на кувалду пригожина

https://racurs.ua/ua/n177164-glava-mzs-estoniyi-vidpravyv-do-gaagy-kaydanky-u-vidpovid-na-kuvaldu-prygojyna-video.html

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Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу у відповідь на «закривавлену кувалду» євгена пригожина для Європарламенту заявив, що відправить у Гаагу кайданки, які чекатимуть там на власника ПВК «Вагнера», щоб він поніс відповідальність за злочини в Україні.

As we witnessed Russian mercenary Prigozhin send his bloody hammer to @Europarl_EN I’d like him to accept our little gift also that is waiting for him in #Hague. pic.twitter.com/jTXx6Z4tUO — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) November 25, 2022

Цього тижня наближений до Путіна бізнесмен євген пригожин на ініціативу Європарламенту визнати ПВК «Вагнера» ​​терористичною організацією відреагував, заявивши, що «оголошує Європарламент розпущеним» і передає «інформаційний кейс».

Слідом за коментарем у мережі оприлюднили відео з футляром для скрипки, всередині якого — кувалда з червоними плямами на держаку, гравіювання «Вагнера» ​​і, якщо сповільнити відео, кадр із ролика про страту в Сирії від 2017 року.

Кувалду представник «вагнерівців» на камери передав пропагандистським блогерам. Саме цим інструментом було страчено колишнього ув’язненого Євгена Нужина, якого завербувала ПВК для участі у війні в Україні, а сам він здався в полон.