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Переодягнених у цивільне російських диверсантів зафіксували у Торецьку, фото: 28-а ОМБр

Російські диверсанти переодягаються в цивільне у Торецьку (ФОТО)

12 січ 2025, 13:50
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Аеророзвідники підрозділу «Гюрза» 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу зафіксували, як російські диверсанти переодягаються у цивільне у місті Торецьку Донецької області, що є черговим випадком порушення ворогом правил ведення війни.


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Відповідні фото опубліковані на Фейсбук-сторінці бригади.

Зокрема, переодягненого ворога було помічено під час переміщення та розвідувальної-диверсійної діяльності, — вказано в повідомленні. — У такий спосіб піхота противника намагається відвести від себе увагу та замаскуватися. Однак, їх видає однаковий одяг, поведінка, а інколи навіть і зброя.

Утім, це все одно ускладнює роботу наших воїнів. Адже ЗСУ не «стріляє в усе, що рухається», як це роблять окупанти, — додають у бригаді.

Переодягнених у цивільне російських диверсантів зафіксували у Торецьку, фото: 28-а ОМБр

Джерело: Ракурс


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