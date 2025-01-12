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Переодягнених у цивільне російських диверсантів зафіксували у Торецьку, фото: 28-а ОМБр
Російські диверсанти переодягаються в цивільне у Торецьку (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n203059-rosiyski-dyversanty-pereodyagautsya-v-cyvilne-u-torecku-foto.htmlРакурс
Аеророзвідники підрозділу «Гюрза» 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу зафіксували, як російські диверсанти переодягаються у цивільне у місті Торецьку Донецької області, що є черговим випадком порушення ворогом правил ведення війни.
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Відповідні фото опубліковані на Фейсбук-сторінці бригади.
Зокрема, переодягненого ворога було помічено під час переміщення та розвідувальної-диверсійної діяльності, — вказано в повідомленні. — У такий спосіб піхота противника намагається відвести від себе увагу та замаскуватися. Однак, їх видає однаковий одяг, поведінка, а інколи навіть і зброя.
Утім, це все одно ускладнює роботу наших воїнів. Адже ЗСУ не «стріляє в усе, що рухається», як це роблять окупанти, — додають у бригаді.