Переодетых в гражданское российских диверсантов зафиксировали в Торецке, фото: 28-я ОМБр

https://racurs.ua/n203059-rossiyskie-diversanty-pereodevautsya-v-grajdanskoe-v-torecke-foto.html

Ракурс

Аеророзвідники підрозділу «Гюрза» 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу зафіксували, як російські диверсанти переодягаються у цивільне у місті Торецьку Донецької області, що є черговим випадком порушення ворогом правил ведення війни.

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Відповідні фото опубліковані на Фейсбук-сторінці бригади.

Зокрема, переодягненого ворога було помічено під час переміщення та розвідувальної-диверсійної діяльності, — вказано в повідомленні. — У такий спосіб піхота противника намагається відвести від себе увагу та замаскуватися. Однак, їх видає однаковий одяг, поведінка, а інколи навіть і зброя.