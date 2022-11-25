Генераторы для Украины дадут ФРГ и Корея. Фото:

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Російські ракетні атаки привели до масштабних пошкоджень критичної української інфраструктури, тому цивілізовані країни вже готують допомогу Україні.

Зокрема, німецьке Агентство технічної допомоги (THW) готується упродовж двох тижнів доставити в Україну 100 електрогенераторів. А 135 таких пристроїв вже були завезені в країну з початку вторгнення рф. Загалом THW закупив для України генератори на суму понад 13 млн євро. Про це повідомило Міністерство закордонних справ, передає видання Spiegel.

У дипломатичному відомстві додали, що незабаром Україні передадуть 15 додаткових масляних обігрівачів, а також 20 мобільних акумуляторних блоків і 38 житлово-санітарних контейнерів.

А Міністерство допомоги розвитку Німеччини заявило, що з їхнього бюджету буде виділено додаткові 12 мільйонів євро на енергозабезпечення українських міст і громад.

Допомогу Україна отримає й від Південної Кореї. Як повідомила прес-служба Верховної Ради із посиланням на надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Корея Дмитра Пономаренка, з корейською стороною досягнуто домовленості про передачу Україні гуманітарної допомоги у вигляді 20 генераторів потужністю 450−500 кВт. Також Сеул передасть п’ять міні-екскаваторів DOOSAN DX17Z. Генератори планують доставити чартерним авіарейсом 12 грудня.

Нагадаємо, 20 жовтня в МЗС заявляли, що міжнародні партнери найближчим часом передадуть Україні енергетичне обладнання, яке допоможе подолати наслідки терористичних ударів рф по системах життєзабезпечення.

Джерело: Spiegel