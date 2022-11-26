ВСУ нанесли врагу значительные потери на Луганщине. Фото: Генштаб

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Збройні сили України упродовж 25 листопада відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка та Невельське Донецької області.

Підрозділи противника, які діють на Луганщині, зазнають великих втрат. На тимчасово захопленій території області збільшилась кількість цивільних лікарень, котрі ворог використовує для лікування виключно російських військових. Лікарні Красного Луча, Антрацита і Лутугиного переповнені пораненими окупантами, а морги — тілами мертвих загарбників. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 26 листопада.

Також командування підтвердило втрати росіян за 24 листопада в окупованому Мелітополі — там знищено склад боєприпасів окупантів, близько 50 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Крім того, два російські склади знищили у Василівському районі Запорізької області. Тут до 130 окупантів були поранені, а знищено сім одиниць військової техніки різного типу. Кількість ліквідованого особового складу ворога уточнюється.

Авіація ЗСУ протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також чотири — по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Українські ракетні війська й артилерія за поточну добу уразили пункт управління, п’ять районів зосередження особового складу та ОВТ ворога, а також два інших важливих об'єкти противника.

Ворог завдав 11 ракетних, сім авіаційних ударів та здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ракетних ударів зазнали Куп’янськ і Чугуїв Харківської області; Біленьке на Донеччині та Комишуваха і Кушугум Запорізької області.

З артилерії, танків та мінометів ворог гатив по районах понад 30 населених пунктах на Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Новопавлівському, Запорізькому, Криворізькому та Херсонському напрямках.

Нагадаємо, 25 листопада в Генштабі ЗСУ повідомляли, що російські війська намагаються наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а на Куп’янському та Лиманському напрямках ворог веде активну оборону.