ЗСУ вдарили по районах зосередження ворога. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n177165-zsu-znyschyly-rosiyski-zrk-ta-vdaryly-po-rayonah-zoseredjennya-voroga-genshtab.html

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Російські війська намагаються наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а на Куп’янському та Лиманському напрямках ворог веде активну оборону.

Авіація Повітряних сил упродовж доби завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також три удари по позиціях ворожих зенітно-ракетних комплексів. Ракетні війська й артилерія за поточну добу уразили пункт управління та п’ять районів зосередження особового складу і ОВТ ворога. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 25 листопада.

Зазначається, що сьогодні загарбники завдали чотири ракетних удари по Комишувасі Запорізької області, здійснили сім обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

З мінометів, танків, реактивної та ствольної артилерії ворог обстріляв 47 населених пунктів на Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому, Криворізькому та Херсонському напрямках.

У Генштабі додали, що Чаплинці на Херсонщині російські солдати шукають родичів військовослужбовців-учасників АТО та працівників силових структур. Також загарбники займаються пошуком залишеного житла, щоб розмістити там солдатів.

Ворожі військові продовжують тиснути на працівників Запорізької атомної електростанції. Встановлено, що окремих працівників, які відмовляються співпрацювати з ворогом, не допускають до робочих місць.

А в Сімферополі окупанти проводять заходи інформування населення про дії у разі повітряної тривоги, а також хімічної та бактеріологічної небезпеки.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі 25 листопада вперше зафіксували переміщення в бік Запорізької області російських вогневих бетонних дотів, які виготовляються на території країни-агресора росії.