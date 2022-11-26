Более 500 захватчиков уничтожили ВСУ за сутки. Фото:

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Ракурс

Військові втрати росії у війні з Україною не лише перевалили за 86 тис. осіб, але й зростають кожного дня.

За минулу добу, 25 листопада, були ліквідовані 560 окупантів, знищено два танки, чотири броньовані машини, одна артилерійська система, дві одиниці автомобільної техніки та збили один безпілотник. Про це 26 листопада повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 26 листопада орієнтовно склали:

особового складу — близько 86 тис. 710 (+560) осіб ліквідовано,

танків — 2 тис. 901 (+2) од,

бойових броньованих машин — 5 тис. 848 (+4) од,

артилерійських систем — 1 тис. 896 (+1) од,

РСЗВ — 395 (+0) од,

засоби ППО — 209 (+0) од,

літаків — 278 (+0) од,

гелікоптерів — 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 554 (+1),

крилаті ракети — 531 (+0),

кораблі/катери — 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 406 (+2) од,

спеціальна техніка — 163 (+0).

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили, що взимку росія планує стабілізувати фронт в Україні, а навесні відновити активні бойові дії. У москві очікують, що безповоротні втрати мобілізованих складуть близько 100 тис. осіб. Ліквідованих солдатів планують замінити строковиками.