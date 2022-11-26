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Украинские пограничники начали работу на восточной границе Эстонии, фото: baltija.eu

Украинские пограничники начали работать на границе Эстонии и рф

26 ноя 2022, 15:48
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В Естонії сьогодні, 26 листопада, розпочали роботу п’ятеро українських прикордонників.





Вони допомагають естонським колегам та за необхідності беруть участь у опитуванні тих, хто перетинає кордон. Про це повідомляє видання ERR.

Прикордонники працюватимуть на двох прикордонних пунктах на кордоні Естонії та рф:

  • Нарва, розташованому в напрямку на Санкт-Петербург;
  • Лухамаа, розташованому на шосе Рига — Псков.

Робота українські прикордонників у Естонії відбувається за сприяння агентства Європейського Союзу з охорони зовнішніх кордонів Frontex.

Нашим прикордонникам і чиновникам Frontex, що допомагають їм, на східному кордоні доводиться нелегко: щодня серед сотень людей вони повинні виділяти тих, хто дійсно рятується втечею від війни, і тих, хто не має права приїжджати до Естонії. Українські прикордонники можуть допомогти нам знаннями та інформацією, — зазначає голова відділу прикордонної охорони Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії Егерт Бєлічев.

Українські прикордонники працюватимуть в Естонії спочатку місяць, після чого буде ухвалено рішення щодо продовження їхнього відрядження.

Відрядження українських прикордонників відшкодовує Frontex.

Джерело: ERR


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