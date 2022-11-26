Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Українські прикордонники почали працювати на східному кордоні Естонії, фото: baltija.eu

Українські прикордонники почали працювати на кордоні Естонії та рф

26 лис 2022, 15:48
999

В Естонії сьогодні, 26 листопада, розпочали роботу п’ятеро українських прикордонників.





Вони допомагають естонським колегам та за необхідності беруть участь у опитуванні тих, хто перетинає кордон. Про це повідомляє видання ERR.

Прикордонники працюватимуть на двох прикордонних пунктах на кордоні Естонії та рф:

  • Нарва, розташованому в напрямку на Санкт-Петербург;
  • Лухамаа, розташованому на шосе Рига — Псков.

Робота українські прикордонників у Естонії відбувається за сприяння агентства Європейського Союзу з охорони зовнішніх кордонів Frontex.

Нашим прикордонникам і чиновникам Frontex, що допомагають їм, на східному кордоні доводиться нелегко: щодня серед сотень людей вони повинні виділяти тих, хто дійсно рятується втечею від війни, і тих, хто не має права приїжджати до Естонії. Українські прикордонники можуть допомогти нам знаннями та інформацією, — зазначає голова відділу прикордонної охорони Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії Егерт Бєлічев.

Українські прикордонники працюватимуть в Естонії спочатку місяць, після чого буде ухвалено рішення щодо продовження їхнього відрядження.

Відрядження українських прикордонників відшкодовує Frontex.

Джерело: ERR


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів