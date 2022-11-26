Нелегальних мігрантів затримали на кордоні із білоруссю, фото: ДПСУ

https://racurs.ua/ua/n177191-biloruski-sylovyky-pidkynuly-na-kordon-z-ukrayinou-grupu-migrantiv-video.html

Ракурс

У білорусі режим самопроголошеного президента олександра лукашенка влаштував провокацію з нелегальними мігрантами на українсько-білоруському кордоні.

Про це сьогодні, 26 листопада, повідомляє прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що під час виконання завдань прикордонники Житомирського загону помітили доріжку слідів, що вела з території білорусі і відразу виявили та зупинили шістьох іноземців: як згодом виявилося — громадян Пакистану та Бангладеш.

Затримані чоловіки повідомили, що територією білорусі їх до кордону з Україною на автомобілі довезли особи у військовій формі, вони припускають, що це були представники прикордонної служби рб. Далі їм вказали в якому напрямку мігранти мають прямувати, — зазначають у ДПСУ.

Затримані також розповіли, що перебуваючи в білорусі контактували з представниками правоохоронних органів, які організовували їх незаконний маршрут і які наказали їм після незаконного перетину державного кордону зателефонувати та повідомити про своє місцеперебування.

Це підтверджується і переписками в месенджерах в телефонах іноземців. Зі слів мандрівників, до цього вони безуспішно намагалися потрапити в Польщу, теж за сприяння білоруських правоохоронців, — зазначають українські прикордонники.

Наразі із затриманими нелегалами проводяться заходи перевірки та встановлюються всі обставини інциденту та хто сприяв їм у незаконному перетині кордону.

Нагадаємо, режим лукашенка ще восени минулого року штучно створив міграційну кризу на кордонах білорусі. Найбільше від таких дій потерпають країни ЄС, проте білорусь може в будь-який момент направити потоки мігрантів і в напрямку України, тож до таких провокацій прикордонники готувались ще з минулого року.