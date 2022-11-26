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Владимир Макей, фото: Nexta

В беларуси умер глава МИДа режима лукашенко

26 ноя 2022, 16:01
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У білорусі помер міністр закордонних справ режиму самопроголошеного президента країни олександра лукашенка Володимир Макей.





Про це сьогодні, 26 листопада, повідомляє офіційне білоруське агентство БелТА з посиланням на прес-службу відомства.

Раптово помер міністр закордонних справ білорусі Володимир Макей, — вказано в повідомленні.

Деталей щодо причин смерті Макея наразі не наводять. На момент смерті йому було 64 роки.

Володимир Макей, фото: Nexta

Джерело: БелТА


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