В беларуси умер глава МИДа режима лукашенко

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Владимир Макей, фото: Nexta
В беларуси умер глава МИДа режима лукашенкоhttps://racurs.ua/n177193-v-belarusi-umer-glava-mida-rejima-lukashenko.htmlРакурс
У білорусі помер міністр закордонних справ режиму самопроголошеного президента країни олександра лукашенка Володимир Макей.
Про це сьогодні, 26 листопада, повідомляє офіційне білоруське агентство БелТА з посиланням на прес-службу відомства.
Раптово помер міністр закордонних справ білорусі Володимир Макей, — вказано в повідомленні.
Деталей щодо причин смерті Макея наразі не наводять. На момент смерті йому було 64 роки.
Джерело: БелТА
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