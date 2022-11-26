У білорусі помер очільник МЗС режиму лукашенка

Володимир Макей, фото: Nexta

https://racurs.ua/ua/n177193-u-bilorusi-pomer-ochilnyk-mzs-rejymu-lukashenka.html

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У білорусі помер міністр закордонних справ режиму самопроголошеного президента країни олександра лукашенка Володимир Макей.

Про це сьогодні, 26 листопада, повідомляє офіційне білоруське агентство БелТА з посиланням на прес-службу відомства.

Раптово помер міністр закордонних справ білорусі Володимир Макей, — вказано в повідомленні.

Деталей щодо причин смерті Макея наразі не наводять. На момент смерті йому було 64 роки.

Джерело: БелТА