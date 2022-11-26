Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Володимир Макей, фото: Nexta

У білорусі помер очільник МЗС режиму лукашенка

26 лис 2022, 16:01
999

У білорусі помер міністр закордонних справ режиму самопроголошеного президента країни олександра лукашенка Володимир Макей.





Про це сьогодні, 26 листопада, повідомляє офіційне білоруське агентство БелТА з посиланням на прес-службу відомства.

Раптово помер міністр закордонних справ білорусі Володимир Макей, — вказано в повідомленні.

Деталей щодо причин смерті Макея наразі не наводять. На момент смерті йому було 64 роки.

Володимир Макей, фото: Nexta

Джерело: БелТА


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів