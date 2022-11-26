У білорусі помер очільник МЗС режиму лукашенка

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Володимир Макей, фото: Nexta
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У білорусі помер міністр закордонних справ режиму самопроголошеного президента країни олександра лукашенка Володимир Макей.
Про це сьогодні, 26 листопада, повідомляє офіційне білоруське агентство БелТА з посиланням на прес-службу відомства.
Раптово помер міністр закордонних справ білорусі Володимир Макей, — вказано в повідомленні.
Деталей щодо причин смерті Макея наразі не наводять. На момент смерті йому було 64 роки.
Джерело: БелТА
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