В «Энергоатоме» предположили, что россияне готовятся покинуть ЗАЭС

В «Энергоатоме» предположили, что россияне готовятся бежать из ЗАЭС

https://racurs.ua/n177223-v-energoatome-predpolojili-chto-rossiyane-gotovyatsya-pokinut-zaes.html

Ракурс

Є первинні ознаки того, що російські військові армії, можливо, готуються залишити територію Запорізької АЕС.

Про це 27 листопада заявив президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

В останні тижні ми отримуємо фактично інформацію, що з’явилися ознаки того, що окупанти, можливо, збираються покинути ЗАЕС. По-перше, дуже багато стало з’являтися публікацій у російській пресі про те, що ЗАЕС, можливо, варто би залишити, можливо, її варто передати МАГАТЕ під контроль. Таке, знаєте, враження, що вони збирають валізи і що вони крадуть все, що можуть знайти, — цитує Котіна УП.

Водночас він підкреслив, що «поки зарано говорити, що російські військові їдуть із ЗАЕС», але можна сказати, що вони «готуються».

Росіяни не пускають на робочі місця працівників ЗАЕС, що відмовились співпрацювати з окупантами, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

Раніше в ОВА розповіли, що окупанти не дають можливості запустити енергоблоки, щоб забезпечити потреби ЗАЕС та дати тепло Енергодара. Ворог продовжує обстрілювати станцію, в аварійному режимі вмикались генератори.

В ОВА запевнили, що без передачі ЗАЕС під контроль НАЕК «Енергоатом» та МАГАТЕ ядерна загроза не зникне.

25 листопада голова Запорізької ОВА Олександр Старух казав, що агресор використовує Запорізьку АЕС, як військову базу: росіяни облаштували позиції по периметру ЗАЕС — викопали окопи та все замінували.

Нагадаємо, усі чотири діючі атомні електростанції України, включно з окупованою росіянами ЗАЕС, під'єднали у п’ятницю до національної енергосистеми