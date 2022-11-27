россия готовится к новой волне мобилизации

https://racurs.ua/n177224-rossiya-gotovitsya-k-novoy-volne-mobilizacii.html

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росія готується до нової хвилі мобілізації. У ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 27 листопада йдеться, що, за даними української розвідки, Росія готується до початку нової хвилі прихованої мобілізації.

Як стверджується, ця нова хвиля розпочнеться як на території росії, так і на окупованих територіях. Генштаб ЗСУ не повідомляє, на чому саме він ґрунтує свій висновок.

Останнім часом у соцмережах та пресі циркулюють чутки про можливе оголошення мобілізації в росії у січні. Ці чутки спростовував речник президента рф дмитро пєсков.

При цьому 25 листопада путін підписав низку «військових» указів, у тому числі — про створення всеросійського електронного реєстру військового обліку, в якому зберігатимуться дані громадян, які перебувають або зобов’язані перебувати на військовому обліку, але не перебувають у запасі.

База має запрацювати з 1 квітня 2024 року, коли розпочнеться весняний призов.

Глава міноборони росії сергій шойгу оголосив про закінчення так званої часткової мобілізації 28 жовтня.

Її оголосили в терористичній федерації 21 вересня. Пункт указу президента рф, у якому йдеться про те, скільки людей планують призвати на військову службу, засекречений.

Міноборони окупантів повідомляло, що йдеться про 300 тис. мобілізованих. Наприкінці жовтня було оголошено, що мобілізацію завершено та план за закликом на війну виконано.

Однак указ про завершення мобілізації видано не було. Джерела видання «Медуза» повідомляли, що взимку влада може провести другий етап мобілізації. Офіційно у Кремлі такі плани заперечують.