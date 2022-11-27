володимир путін намагається використати зиму як зброю, але він не досягне в цьому успіху. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив 26 листопада, що ця організація може посилити позицію України за столом переговорів, надавши їй військову підтримку.

Найкращий спосіб підтримати мир — підтримати Україну. Ріст рахунків за їжу та електроенергію — це звичайно важко для багатьох європейців. Але ми повинні пам’ятати, що народ України кожного дня платить своєю кров’ю, — сказав Столтенберг

На його думку, НАТО має посилити підтримку України, аби не дати путіну жодних шансів поставити її на коліна протягом зими.

Генсек НАТО дав велике інтерв’ю німецькому виданню Welt напередодні засідання міністрів закордонних справ НАТО.

Наразі, зауважив він, путін реагує на поразки з «більшою жорстокістю». З початком зими Москва почала бомбардувати енергосистему України, щоб поставити країну на коліна.

Також Столтенберг наголосив, що російське вторгнення впливає не лише на Україну, а й негативно позначається на країнах Євросоюзу.

Рахунки за харчові продукти та електроенергію означають важкі часи для багатьох сімей у Європі. Але ми маємо пам’ятати, що люди в Україні щодня платять за це своєю кров’ю, — заявив глава НАТО.

Столтенберг вважає, що західні країни повинні переорієнтувати свою економіку і скоротити обсяги торгівлі з «авторитарними режимами»: за його словами, ця війна показала, наскільки небезпечно залежати від росії в плані газу.