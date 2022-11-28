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Подразделения Сил обороны ранили более сотни оккупантов и атаковали вражеские склады. Фото: Генштаб

ВСУ ранили более сотни оккупантов и ударили по складам врага — Генштаб

28 ноя 2022, 08:20
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Збройні сили України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Андріївка, Новобахмутівка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське та Новомихайлівка Донецької області.





Підрозділи українських ракетних військ і артилерії за добу уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також один інший важливий військовий об'єкт ворога. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 28 листопада.

Командування отримало підтвердження ураження об'єкту російських загарбників в районі Енергодару Запорізької області. Зазначається, що 26 листопада було знищено шість одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 30 військовослужбовців.

В районах населених пунктів Пологи та Чернігівка Запорізької області Сили оборони поранили близько 80 загарбників. Кількість загиблих окупантів уточнюється.

Крім того, зафіксовано близько 30 одиниць пошкодженої військової техніки противника на ремонті в Голій Пристані Херсонської області.

Війна в Україні. Карта: ISW

Війна в Україні. Карта: ISW

Війна в Україні. Карта: ISW

Війна в Україні. Карта: ISW

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни заявили, що військові операції вздовж лінії фронту в Україні останніми днями сповільнилися через погіршення погодних умов. Аналітики вважають, що найближчими тижнями їхній загальний темп може зрости, бо буде підмерзання ґрунту.

Источник: Ракурс


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