Бахмут остается эпицентром главной битвы за Украину - оккупанты сменили тактику

https://racurs.ua/n177259-bahmut-ostaetsya-epicentrom-glavnoy-bitvy-za-ukrainu-okkupanty-smenili-taktiku-video.html

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Під Бахмутом відбувається головна битва за Україну. Окупанти агресивно завдають по 180−200 артилерійських ударів за добу.

Через розмитість ґрунтів та неможливість проходження важкої техніки росіяни змінили тактику — намагаються просочуватися до наших позицій маленькими групами. Частий туман ускладнює роботу ЗСУ, повідомив 28 листопада речник Східного угрупування військ Сергій Череватий.

Він вважає, що Бахмут залишається епіцентром головної битви за Україну, хоч окупанти не завжди можуть використовувати танки, бронетранспортери або бойові машини піхоти.

Єгері ДШВ знищили російських окупантів в районі Бахмута. Підрозділи 71 окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ знищили російських окупантів та зайняли одну з бойових позицій в районі міста Бахмут.

Військові з полку ім. Кастуся Калиновського показали, що зробили з містом російські окупанти, які протягом багатьох місяців намагалися взяти його штурмом, щодня обстрілюючи мирних мешканців.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 28 листопада повідомляється, що поблизу селища Старобогданівка Запорізької області українські військові пошкодили залізничний міст, який окупанти використовували для доставлення озброєння та військової техніки.

У районі населеного пункту Бабине Херсонської області підтверджено ураження пункту управління росіян, знищено до 5 одиниць військової техніки, інформацію щодо загиблих та поранених окупантів уточнюють.

На Лиманському напрямку російська армія наступає, обстріли були з усього спектру артилерії неподалік Макіївки і Невського Луганської області та Ямполівки і Торського на Донеччині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках російська армія продовжує спроби наступу. Були обстріли з танків, мінометів, артилерії по районах селищ Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

Відсьогодні окупанти заборонили вхід на територію Запорізької АЕС працівникам станції, які відмовилися підписувати контракти з «Росатомом».