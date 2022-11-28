"Чмобики", отказавшиеся воевать в Украине, пожаловались на незаконное лишение свободы в подвале

https://racurs.ua/n177260-chmobiki-otkazavshiesya-voevat-v-ukraine-pojalovalis-na-nezakonnoe-lishenie-svobody-v-podvale.html

Ракурс

Російські контрактники, які відмовилися воювати, зажадали від Слідчого комітету рф порушити кримінальні справи щодо незаконного позбавлення волі. Їх тримали у підвалах на Донбасі.

Правозахисник Павло Чиков повідомив про два такі випадки: заяви до СК подали як мобілізовані, так і контрактники. В обох випадках чоловіки вирішили відмовитися від участі у бойових діях, після чого їх насильно помістили до підвалів будівель.

Мобілізованих утримували у селі Завітне Бажання у Донецькій області, контрактників — у Зайцевому Луганської області.

Чиков опублікував фото з місця утримання росіян і одну із заяв до СК.

280 осіб контрактників та 17 мобілізованих тримали у підвалі без їжі та можливості помитися два тижні, після чого відправили до госпіталю в Ростовській області.

Саме там частина чоловіків та їхніх родичів звернулися до СК із проханням порушити кримінальну справу про перевищення посадових повноважень, викрадення людини та незаконне позбавлення волі.

Голова правозахисної групи «Агора» Павло Чиков розповів, що із заявою до російських слідчих звернулися контрактники з Москви та Пскова, яких у серпні відправили воювати до фейкового російського угруповання лнр.

Як пише правозахисник, там військові «зіштовхнулися з недостатнім медичним та матеріальним забезпеченням і ухвалили рішення відмовитися від участі у бойових діях».

Їх із ще приблизно 280 мобілізованими росіянами посадили у підвал у селищі Зайцеве і там тримали два тижні. Командири загрожували їм та чинили психологічний тиск, стверджують військові.

Схожий випадок, пише Чиков, стався в днр, де у підвалі тримали 18 московитів, які також відмовилися воювати.