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Ракурс
Пограничники поймали на берегу Тисы танцора, путешествовавшего на соревнование в Германию

Пограничники поймали на берегу Тисы танцора, путешествовавшего на соревнование в Германию (ФОТО)

28 ноя 2022, 20:54
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На Закарпатті прикордонники затримали танцюриста, який намагався переплисти річку Тису.





Хлопець хотів незаконно потрапити до Німеччини на змагання з бальних танців.

Переправникам він заплатив 2,5 тис. дол. Якби його не помітили прикордонники, він міг би потонути, повідомляє Держприкордонслужба України.

Прикордонники затримали на березі Тиси танцюриста, який мандрував на змагання у Німеччину

Про небезпеку запропонованого способу перетину кордону та кількість потопельників у Тисі переправники воліли мовчати, тож хлопець не знав, якої складності перепону йому доведеться долати. Не знали нічого про наміри юнака і його рідні, адже однією із отриманих від організаторів переправлення інструкцій було мовчання про спосіб перетину кордону. Якби хлопця не зупинили прикордонники, він, з великою часткою ймовірності, міг поповнити сумну статистику потопельників, — написала прес-служба відомства.

Прикордонники нагадали, що високогірні райони Закарпаття вже вкриті снігом. Температура повітря опускається нижче 0 °C. Рівень води у річках високий зі стрімкими течіями. Незаконний перетин кордону при таких умовах може призвести до загибелі або тяжких наслідків.

Источник: Ракурс


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