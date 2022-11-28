В Киеве свет будет два-три часа дважды в сутки — объяснение энергетиков

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Енергетична система України досі не може оговтатись після масованого обстрілу, який влаштували росіяни. Нещодавно стало відомо, що у Києві включатимуть світло лише на дві-три години двічі на добу.

Генеральний директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко в ефірі єдиного телемарафону пояснив, що на Київщину у компанії є приблизно 600 мегаватів при потребі 1 тис. 300.

І з цих 600 мегаватів 300 треба для критичної інфраструктури, яку не можна відключати — це лікарні, пологові будинки, комунальні підприємства. І для нас, для кінцевих споживачів, залишається 300 з хвостиком мегаватів на споживання, — зазначив він.

Ці 300 мегаватів необхідно розподілити між споживачами, тому світло включають лише по кілька годин на день.

Строки повернення до планових графіків відключень наразі неможливо спрогнозувати. Вони залежать від того, як швидко вдасться запустити усю атомну генерацію.

Маю надію, що за декілька діб ситуація покращиться", — зазначив Коваленко.

Він попросив киян у разі підключення світла не вмикати одночасно усі ґаджети і прилади, щоб не створювати значних стрибків навантаження.

28 листопада «Укренерго» запровадило аварійні відключення струму по всій Україні через дефіцит потужностей в енергосистемі.