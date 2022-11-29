Блинкен сегодня объявит о пакете помощи для энергосистемы Украины

https://racurs.ua/n177270-blinken-segodnya-obyavit-o-pakete-pomoschi-dlya-energosistemy-ukrainy.html

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Державний секретар США Ентоні Блінкен 29 листопада оголосить про новий пакет допомоги для енергосистеми України на тлі російських атак, спрямованих на знищення енергетичної мережі.

Про це пише американське видання Reuters з посиланням на коментар одного з американських високопосадовців.

Блінкен нині перебуває у Бухаресті. Ввечері 28 листопада він прибув в міжнародний аеропорт імені Анрі Коанди у Бухаресті напередодні засідання НАТО. Очільник зовнішньополітичного відомства США має провести зустрічі із союзниками по НАТО та міністрами закордонних справ «Групи семи».

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив про необхідність надання трансформаторів, які є найбільшим елементом енергетичної інфраструктури країни, який потребує відновлення.