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Ракурс
Воздушные силы ВСУ готовы отразить новый ракетный удар рф

Воздушные силы ВСУ готовы отразить новый ракетный удар рф

29 ноя 2022, 12:59
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Повітряні сили Збройних сил України готові відбити новий ракетний удар воєнних злочинців росії. Про це повідомило Міністерство оборони України з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.





Командувач Повітряних сил під час нашої крайньої розмови запевнив, що ми готові, ракети заряджені, будемо відбивати, скільки б ракет вони не запустили, — заявив Ігнат.

Він наголосив, що нині очевидна підготовка росіянами до нового ракетного удару.

Та українці готові до відбиття чергового повітряного нападу. Найстрашніше українці пережили в лютому-березні, коли сотні ракет летіли нам на голови щодня, російська авіація літала в багатьох регіонах, велись активні повітряні бої. Хіба можна нас злякати ще чимось? До того ж не так багато високоточних далекобійних ракет у рашистів залишилось, якими вони можуть завдавати ударів по наших тилах, — вказав Інат.

Нагадаємо, раніше у Повітряних силах ЗСУ розповіли, як надання комплексу Patriot допомогло б Україні. Зі слів Ігната, остання модифікація Patriot здатна збивати, зокрема, балістичні цілі. У разі розміщення комплексу з дальністю дії 150 км на півночі чи на сході, противник враховуватиме наявність цих систем (тому російські літаки не наближатимуться щонайменше на цю відстань).

Источник: Ракурс


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