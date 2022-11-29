Повітряні сили ЗСУ готові відбити новий ракетний удар рф — Міноборони

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Повітряні сили Збройних сил України готові відбити новий ракетний удар воєнних злочинців росії. Про це повідомило Міністерство оборони України з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.

Командувач Повітряних сил під час нашої крайньої розмови запевнив, що ми готові, ракети заряджені, будемо відбивати, скільки б ракет вони не запустили, — заявив Ігнат.

Він наголосив, що нині очевидна підготовка росіянами до нового ракетного удару.

Та українці готові до відбиття чергового повітряного нападу. Найстрашніше українці пережили в лютому-березні, коли сотні ракет летіли нам на голови щодня, російська авіація літала в багатьох регіонах, велись активні повітряні бої. Хіба можна нас злякати ще чимось? До того ж не так багато високоточних далекобійних ракет у рашистів залишилось, якими вони можуть завдавати ударів по наших тилах, — вказав Інат.

Нагадаємо, раніше у Повітряних силах ЗСУ розповіли, як надання комплексу Patriot допомогло б Україні. Зі слів Ігната, остання модифікація Patriot здатна збивати, зокрема, балістичні цілі. У разі розміщення комплексу з дальністю дії 150 км на півночі чи на сході, противник враховуватиме наявність цих систем (тому російські літаки не наближатимуться щонайменше на цю відстань).