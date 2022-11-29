«Укроборонпром» показал 152-мм боеприпасы производства Украины

https://racurs.ua/n177284-ukroboronprom-pokazal-152-mm-boepripasy-proizvodstva-ukrainy-video.html

Ракурс

Державний концерн «Укроборонпром» та його підприємства налагодили випуск артилерійських боєприпасів калібру 152-мм. Один із таких снарядів виробники продемонстрували на відео.

Серед зірок та відомих людей України стартував флешмоб, у якому вони передають свої «найкращі побажання» російським окупантам. Вони підписують артилерійські боєприпаси.

На початку листопада міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що оборонно-промисловий комплекс України налагодив виробництво артилерійських снарядів калібру 122-мм та 152-мм. Він додав, що вже налагоджене виробництво і 120-мм мінометних мін. Зі слів Резнікова, нові артилерійські снаряди до радянських систем вже пройшли випробування.