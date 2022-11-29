Венгрия снова заблокировала участие Украины в заседаниях НАТО

https://racurs.ua/n177286-vengriya-snova-zablokirovala-uchastie-ukrainy-v-zasedaniyah-nato.html

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Міністерство закордонних справ України підтвердило, що повноцінна участь очільника зовнішньополітичного відомства Києва Дмитра Кулеби в офіційній зустрічі глав МЗС країн НАТО в столиці Румунії Бухаресті заблокована на вимогу Угорщини. На зустрічі 29−30 листопада міністри закордонних справ країн Північноатлантичного альянсу обговорюватимуть подальшу підтримку Збройних сил України у війні проти країни-терористки рф.

Видання Financial Times раніше повідомило, що Угорщина виступила проти участі Кулеби в офіційній сесії, тому український міністр змушений зустрічатися з колегами в рамках окремої зустрічі, спеціально організованої генсеком НАТО.

Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна — НАТО вище рівня послів, починаючи з 2017 року. Аби формально подолати угорське вето, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг організовує окрему зустріч міністрів закордонних справ НАТО та України. На цій зустрічі Дмитро Кулеба та його іноземні колеги обговорять подальшу військову допомогу Україні та відновлення української енергетичної інфраструктури, — зазначив у коментарі «Європейській правді» речник МЗС України Олег Ніколенко.

Нагадаємо, у перші тижні повномасштабного вторгнення росії в Україну Угорщина призупинила своє вето і Кулеба був запрошений та брав участь у офіційних зустрічах НАТО.