США выделяют средства на поддержку энергосистемы Украины, фото:

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США нададуть 53 мільйони доларів на підтримку української електроенергетичної системи, яка зазнає численних атак з боку росії.

Про це сьогодні, 29 листопада, повідомляє CNN з посиланням на Держдеп США.

Зазначається, що ці кошти підуть на «придбання критично важливого обладнання для електромереж», яке «буде швидко доставлено в Україну в екстреному порядку, щоб допомогти українцям пережити зиму».

До переліку допомоги увійдуть:

розподільчі трансформатори;

автоматичні вимикачі;

обмежувачі перенапруги;

роз'єднувачі;

транспортні засоби;

інше ключове обладнання.

Фінансування доповнює вже виділені США раніше 55 млн дол. на підтримку енергетичного сектору в надзвичайних ситуаціях.