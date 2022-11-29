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США выделяют средства на поддержку энергосистемы Украины, фото:
На поддержку энергосистемы Украины США выделяют 53 млн долларов — деталиhttps://racurs.ua/n177295-na-podderjku-energosistemy-ukrainy-ssha-vydelyaut-53-mln-dollarov-detali.htmlРакурс
США нададуть 53 мільйони доларів на підтримку української електроенергетичної системи, яка зазнає численних атак з боку росії.
Про це сьогодні, 29 листопада, повідомляє CNN з посиланням на Держдеп США.
Зазначається, що ці кошти підуть на «придбання критично важливого обладнання для електромереж», яке «буде швидко доставлено в Україну в екстреному порядку, щоб допомогти українцям пережити зиму».
До переліку допомоги увійдуть:
- розподільчі трансформатори;
- автоматичні вимикачі;
- обмежувачі перенапруги;
- роз'єднувачі;
- транспортні засоби;
- інше ключове обладнання.
Фінансування доповнює вже виділені США раніше 55 млн дол. на підтримку енергетичного сектору в надзвичайних ситуаціях.
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