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США виділяють кошти на підтримку енергосистеми України, фото:
На підтримку енергосистеми України США виділяють 53 млн доларів — деталіhttps://racurs.ua/ua/n177295-na-pidtrymku-energosystemy-ukrayiny-ssha-vydilyaut-53-mln-dolariv-detali.htmlРакурс
США нададуть 53 мільйони доларів на підтримку української електроенергетичної системи, яка зазнає численних атак з боку росії.
Про це сьогодні, 29 листопада, повідомляє CNN з посиланням на Держдеп США.
Зазначається, що ці кошти підуть на «придбання критично важливого обладнання для електромереж», яке «буде швидко доставлено в Україну в екстреному порядку, щоб допомогти українцям пережити зиму».
До переліку допомоги увійдуть:
- розподільчі трансформатори;
- автоматичні вимикачі;
- обмежувачі перенапруги;
- роз'єднувачі;
- транспортні засоби;
- інше ключове обладнання.
Фінансування доповнює вже виділені США раніше 55 млн дол. на підтримку енергетичного сектору в надзвичайних ситуаціях.
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