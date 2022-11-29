Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
США виділяють кошти на підтримку енергосистеми України, фото:

На підтримку енергосистеми України США виділяють 53 млн доларів — деталі

29 лис 2022, 18:57
999

США нададуть 53 мільйони доларів на підтримку української електроенергетичної системи, яка зазнає численних атак з боку росії.





Про це сьогодні, 29 листопада, повідомляє CNN з посиланням на Держдеп США.

Зазначається, що ці кошти підуть на «придбання критично важливого обладнання для електромереж», яке «буде швидко доставлено в Україну в екстреному порядку, щоб допомогти українцям пережити зиму».

До переліку допомоги увійдуть:

  • розподільчі трансформатори;
  • автоматичні вимикачі;
  • обмежувачі перенапруги;
  • роз'єднувачі;
  • транспортні засоби;
  • інше ключове обладнання.

Фінансування доповнює вже виділені США раніше 55 млн дол. на підтримку енергетичного сектору в надзвичайних ситуаціях.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів