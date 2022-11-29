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Ракурс
На українських АЕС посилять присутність МАГАТЕ, фото: «Рівне Online»

На всіх українських АЕС посилять присутність МАГАТЕ

29 лис 2022, 18:34
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МАГАТЕ (Міжнародне агентство з атомної енергії) посилить свою присутність на всіх українських атомних електростанціях для захисту енергетичної інфраструктури країни.





Про це сьогодні, 29 листопада, на своїй сторінці у Твіттері повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі за результатами зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Ми продовжуємо спільну роботу над невідкладним створенням захисної зони ядерної та фізичної ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС, — зазначив Гроссі. — Я також підтвердив, що МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх АЕС України для захисту її енергетичної інфраструктури.

Кулеба на своїй сторінці у Твіттері зазначив, що обговорював з Гроссі ситуацію на Запорізькій АЕС, включаючи безпеку українського персоналу.

Я вкотре наголосив, що росія має вивести свої війська із ЗАЕС для відновлення ядерної безпеки, — наголосив міністр.

Джерело: Ракурс


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