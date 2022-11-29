На украинских АЭС усилят присутствие МАГАТЭ, фото: «Ровно Online»

https://racurs.ua/n177294-na-vseh-ukrainskih-aes-usilyat-prisutstvie-magate.html

Ракурс

МАГАТЕ (Міжнародне агентство з атомної енергії) посилить свою присутність на всіх українських атомних електростанціях для захисту енергетичної інфраструктури країни.

Про це сьогодні, 29 листопада, на своїй сторінці у Твіттері повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі за результатами зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Ми продовжуємо спільну роботу над невідкладним створенням захисної зони ядерної та фізичної ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС, — зазначив Гроссі. — Я також підтвердив, що МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх АЕС України для захисту її енергетичної інфраструктури.

Кулеба на своїй сторінці у Твіттері зазначив, що обговорював з Гроссі ситуацію на Запорізькій АЕС, включаючи безпеку українського персоналу.