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МАГАТЭ оценило степень новых повреждений Запорожской АЭС
МАГАТЭ оценило степень новых повреждений Запорожской АЭСhttps://racurs.ua/n177040-magate-ocenilo-stepen-novyh-povrejdeniy-zaporojskoy-aes.htmlРакурс
Місія МАГАТЕ повідомила, що попри недавній обстріл росіянами Запорізької АЕС, ключове обладнання залишилося неушкодженим і безпосередніх проблем з ядерною безпекою не зафіксовано.
Група експертів МАГАТЕ оцінила ступінь пошкоджень Запорізької АЕС, повідомляються у заяві організації 21 листопада.
При тому, що МАГАТЕ не бачить наразі загрози аварії на Запорізькій АЕС, експерти після огляду ЗАЕС відзначають значні пошкодження на території станції. Серед іншого, пошкоджено резервуари для зберігання конденсату, що призвело до нерадіоактивного витоку, — йдеться у заяві.
Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі вже заявив, що «активізував консультації» щодо створення «захисної зони» навколо ЗАЕС після обстрілів.
Ситуація на захопленій Запорізькій АЕС стала предметом нової розмови президентів України Володимира Зеленського і Франції Еммануеля Макрона.
Інформував про ситуацію на полі бою та на атомних станціях України. Наголосив на демілітаризації ЗАЕС. Також розглянули співпрацю щодо забезпечення енергетичної стабільності України, зокрема захисту системи від повітряних атак, — повідомив президент за підсумками розмови.
Упродовж 19−20 листопада ядерний об'єкт зазнав масованих обстрілів. За оцінками МАГАТЕ, снаряди вибухали поблизу реакторів.
21 листопада «Росатом», який намагається контролювати захоплену станцію, повідомив про «загрозу ядерної катастрофи». Водночас окупанти обмежили доступ інспекторів Агентства на АЕС.
На пропозицію генерального директора МАГАТЕ провести оцінку пошкоджень на Запорізькій АЕС радник генерального директора «Росенергоатома» Ренат Карчава в коментарі росЗМІ заявив:
Якщо вони захочуть перевірити об'єкт, який не має нічого спільного з ядерною безпекою, у доступі буде відмовлено.
При цьому «Енергоатом» зазначає, що росія намагається звинуватити в обстрілах Україну.
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