Десяток взрывов прогремел на территории Запорожской АЭС. Фото:

https://racurs.ua/n176994-na-territorii-zaes-progremeli-vzryvy-est-razrusheniya-magate.html

Ракурс

Запорізька атомна електростанція знову опинилася під російськими обстрілами.

Ворог вночі та вранці 20 листопада завдав ударів по території ЗАЕС, що розташована поряд із окупованим Енергодаром в Запорізькій області. Пролунало щонайменше 12 вибухів. Пошкоджені деякі будівлі, системи й обладнання. Про це 20 листопада повідомила МАГАТЕ у Twitter.

Минулої ночі та сьогодні вибухи сколихнули територію Запорізької АЕС. Експерти МАГАТЕ на ЗАЕС повідомляють про понад дюжину вибухів від очевидного обстрілу та пошкодження деяких будівель, систем і обладнання, але поки що жоден із них не є критичним для ядерної безпеки, — ідеться у повідомленні.

Тим часом в НАЕК «Енергоатом» уточнили, що внаслідок прильотів пошкоджено естакади зв‘язку зі спецкорпусами, баки запасу хімобессоленої води, система продувки парогенераторів, допоміжні системи одного з двох загальностанційних дизелів та інше обладнання інфраструктури станції. Також зафіксовано три влучання в районі підстанції «Райдуга». Зараз з’ясовуються відомості про пошкодження та руйнування на території станції.

Українські атомники припускають, що загарбники обстріляли ЗАЕС, щоб пошкодити обладнання, необхідне для запуску енергоблоків № 5 та № 6 й відновлення виробництва електроенергії Запорізькою АЕС для потреб України.

Нагадаємо, на початку листопада ворог знову обстріляв та пошкодив дві високовольтні лінії зв‘язку тимчасово окупованої ЗАЕС з енергосистемою України. Це було ще однією спробою окупантів перепідключити атомну станцію до російської енергосистеми.