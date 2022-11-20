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Ракурс
Десяток вибухів прогримів на території Запорізької АЕС. Фото:

На території ЗАЕС прогриміли вибухи, є руйнування — МАГАТЕ

20 лис 2022, 15:18
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Запорізька атомна електростанція знову опинилася під російськими обстрілами.





Ворог вночі та вранці 20 листопада завдав ударів по території ЗАЕС, що розташована поряд із окупованим Енергодаром в Запорізькій області. Пролунало щонайменше 12 вибухів. Пошкоджені деякі будівлі, системи й обладнання. Про це 20 листопада повідомила МАГАТЕ у Twitter.

Минулої ночі та сьогодні вибухи сколихнули територію Запорізької АЕС. Експерти МАГАТЕ на ЗАЕС повідомляють про понад дюжину вибухів від очевидного обстрілу та пошкодження деяких будівель, систем і обладнання, але поки що жоден із них не є критичним для ядерної безпеки, — ідеться у повідомленні.

Тим часом в НАЕК «Енергоатом» уточнили, що внаслідок прильотів пошкоджено естакади зв‘язку зі спецкорпусами, баки запасу хімобессоленої води, система продувки парогенераторів, допоміжні системи одного з двох загальностанційних дизелів та інше обладнання інфраструктури станції. Також зафіксовано три влучання в районі підстанції «Райдуга». Зараз з’ясовуються відомості про пошкодження та руйнування на території станції.

Українські атомники припускають, що загарбники обстріляли ЗАЕС, щоб пошкодити обладнання, необхідне для запуску енергоблоків № 5 та № 6 й відновлення виробництва електроенергії Запорізькою АЕС для потреб України.

Нагадаємо, на початку листопада ворог знову обстріляв та пошкодив дві високовольтні лінії зв‘язку тимчасово окупованої ЗАЕС з енергосистемою України. Це було ще однією спробою окупантів перепідключити атомну станцію до російської енергосистеми.

Джерело: Ракурс


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