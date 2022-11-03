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Запорізьку АЕС повністю знеструмили обстріли армії рф, вона працює на генераторах
Запорізьку АЕС повністю знеструмили обстріли армії рф, вона працює на генераторахhttps://racurs.ua/ua/n176414-zaporizku-aes-povnistu-znestrumyly-obstrily-armiyi-rf-vona-pracuie-na-generatorah.htmlРакурс
Запорізька атомна електростанція знову повністю знеструмлена через російські обстріли.
У режимі повної відсутності електрики пального для дизель-генераторів вистачить на 15 діб.
Обстріли 2 листопада пошкодили дві останні високовольтні лінії звʼязку ЗАЕС з українською енергосистемою. О 23.04 станція перейшла в режим повного знеструмлення. Включились всі 20 дизель-генераторів, повідомив 3 листопада «Енергоатом».
Наразі схему живлення власних потреб ЗАЕС оптимізували, працюють 9 дизель-генераторів. Пʼятий та шостий енергоблоки, які були в гарячому стані, переводять в холодний стан.
Через окупацію станції та втручання представників Росатому в її роботу, можливості української сторони щодо підтримання ЗАЕС в безпековому режимі значно обмежені.
Крім того, цієї ночі знищили чотири дрони-камікадзе Shahed-136 над Нікопольським районом Дніпропетровщини. Однак були і прильоти: у Кривому Розі по об'єктах енергетичної та водної інфраструктури та у Павлограді по промисловому підприємству. Обійшлося без жертв.
Вибух спричинив суттєві руйнування на об'єкті енергетичної інфраструктури у Кривому Розі, внаслідок чого кілька районів міста залишилися без електроенергії та водопостачання.
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