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Ракурс
Запорожскую АЭС полностью обесточили обстрелы армии рф, она работает на генераторах

Запорожскую АЭС полностью обесточили обстрелы армии рф, она работает на генераторах

3 ноя 2022, 08:05
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Запорізька атомна електростанція знову повністю знеструмлена через російські обстріли.





У режимі повної відсутності електрики пального для дизель-генераторів вистачить на 15 діб.

Обстріли 2 листопада пошкодили дві останні високовольтні лінії звʼязку ЗАЕС з українською енергосистемою. О 23.04 станція перейшла в режим повного знеструмлення. Включились всі 20 дизель-генераторів, повідомив 3 листопада «Енергоатом».

Наразі схему живлення власних потреб ЗАЕС оптимізували, працюють 9 дизель-генераторів. Пʼятий та шостий енергоблоки, які були в гарячому стані, переводять в холодний стан.

Через окупацію станції та втручання представників Росатому в її роботу, можливості української сторони щодо підтримання ЗАЕС в безпековому режимі значно обмежені.

Крім того, цієї ночі знищили чотири дрони-камікадзе Shahed-136 над Нікопольським районом Дніпропетровщини. Однак були і прильоти: у Кривому Розі по об'єктах енергетичної та водної інфраструктури та у Павлограді по промисловому підприємству. Обійшлося без жертв.

Вибух спричинив суттєві руйнування на об'єкті енергетичної інфраструктури у Кривому Розі, внаслідок чого кілька районів міста залишилися без електроенергії та водопостачання.

Источник: Ракурс


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