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Запорожскую АЭС полностью обесточили обстрелы армии рф, она работает на генераторах
Запорожскую АЭС полностью обесточили обстрелы армии рф, она работает на генераторахhttps://racurs.ua/n176414-zaporojskuu-aes-polnostu-obestochili-obstrely-armii-rf-ona-rabotaet-na-generatorah.htmlРакурс
Запорізька атомна електростанція знову повністю знеструмлена через російські обстріли.
У режимі повної відсутності електрики пального для дизель-генераторів вистачить на 15 діб.
Обстріли 2 листопада пошкодили дві останні високовольтні лінії звʼязку ЗАЕС з українською енергосистемою. О 23.04 станція перейшла в режим повного знеструмлення. Включились всі 20 дизель-генераторів, повідомив 3 листопада «Енергоатом».
Наразі схему живлення власних потреб ЗАЕС оптимізували, працюють 9 дизель-генераторів. Пʼятий та шостий енергоблоки, які були в гарячому стані, переводять в холодний стан.
Через окупацію станції та втручання представників Росатому в її роботу, можливості української сторони щодо підтримання ЗАЕС в безпековому режимі значно обмежені.
Крім того, цієї ночі знищили чотири дрони-камікадзе Shahed-136 над Нікопольським районом Дніпропетровщини. Однак були і прильоти: у Кривому Розі по об'єктах енергетичної та водної інфраструктури та у Павлограді по промисловому підприємству. Обійшлося без жертв.
Вибух спричинив суттєві руйнування на об'єкті енергетичної інфраструктури у Кривому Розі, внаслідок чого кілька районів міста залишилися без електроенергії та водопостачання.
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