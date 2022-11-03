рашисты попытаются подключить ЗАЭС к оккупированным Крыму и Донбассу

https://racurs.ua/n176424-rashisty-popytautsya-podkluchit-zaes-k-okkupirovannym-krymu-i-donbassu.html

Ракурс

«Енергоатом» повідомляє, що вчорашні обстріли та пошкодження двох останніх високовольтних ліній зв‘язку тимчасово окупованої ЗАЕС з енергосистемою України — чергова спроба рашистів перепідключити атомну станцію до російської енергосистеми.

Найближчими днями росіяни спробують провести ремонт та під'єднати ЗАЕС до окупованих Криму та Донбасу.

«Ракурс» повідомляв, що з вечора 2 листопада Запорізька АЕС повністю знеструмлена через ворожі обстріли. Включились усі 20 дизель-генераторів. Палива для їх роботи в режимі повної відсутності електроенергії вистачить лише на 15 діб.

Раніше українські урядовці повідомили, що російські окупанти розпочали незаконне будівництво на території Запорізької атомної електростанції.

На ЗАЕС росіяни анулюють перепустки працівників українського зразка. Окупанти тиснуть на працівників Запорізької АЕС, аби вони підписали контракти з Росатомом.