МАГАТЕ оцінило ступінь нових пошкоджень Запорізької АЕС

МАГАТЕ оцінила ступінь нових пошкоджень Запорізької АЕС

https://racurs.ua/ua/n177040-magate-ocinyla-stupin-novyh-poshkodjen-zaporizkoyi-aes.html

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Місія МАГАТЕ повідомила, що попри недавній обстріл росіянами Запорізької АЕС, ключове обладнання залишилося неушкодженим і безпосередніх проблем з ядерною безпекою не зафіксовано.

Група експертів МАГАТЕ оцінила ступінь пошкоджень Запорізької АЕС, повідомляються у заяві організації 21 листопада.

При тому, що МАГАТЕ не бачить наразі загрози аварії на Запорізькій АЕС, експерти після огляду ЗАЕС відзначають значні пошкодження на території станції. Серед іншого, пошкоджено резервуари для зберігання конденсату, що призвело до нерадіоактивного витоку, — йдеться у заяві.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі вже заявив, що «активізував консультації» щодо створення «захисної зони» навколо ЗАЕС після обстрілів.