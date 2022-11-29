Налоги на импорт терминалов Starlink отменил Кабмин

Налоги на импорт терминалов Starlink отменил Кабминhttps://racurs.ua/n177297-nalogi-na-import-terminalov-starlink-otmenil-kabmin.htmlРакурс
Засоби доступу до супутникового інтернету Starlink уряд вніс до переліку товарів, які постачаються на територію України без сплати мита та ПДВ.
Також під податкові пільги потрапили комплектуючі для виготовлення енергетичного обладнання та засоби очищення води. Про це сьогодні, 29 листопада, повідомляє прес-служба Мінекономіки.
Нещодавно Кабмін також звільнив від ввізного мита та ПДВ генератори, акумулятори та інше обладнання, яке допоможе покращити енергозабезпечення. В Міненергетики зазначають, що таке рішення робить цю продукцію дешевшою приблизно на 25%.
Сьогодні ми робимо ще один крок. Щоб українські виробники, які збирають таку продукцію в Україні, не опинились у невигідному положенні, уряд додатково звільнив запчастини для зборки генераторів та енергетичного обладнання від ПДВ та мита. Таким чином, і продукція, що виготовляється на внутрішньому ринку, стане приблизно на чверть дешевшою, — зазначив перший заступник міністра економіки Денис Кудін.