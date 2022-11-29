Налоги на импорт терминалов Starlink отменил Кабмин

Илон Маск, фото: ixbt

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Засоби доступу до супутникового інтернету Starlink уряд вніс до переліку товарів, які постачаються на територію України без сплати мита та ПДВ.

Також під податкові пільги потрапили комплектуючі для виготовлення енергетичного обладнання та засоби очищення води. Про це сьогодні, 29 листопада, повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Нещодавно Кабмін також звільнив від ввізного мита та ПДВ генератори, акумулятори та інше обладнання, яке допоможе покращити енергозабезпечення. В Міненергетики зазначають, що таке рішення робить цю продукцію дешевшою приблизно на 25%.