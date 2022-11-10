Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украина получила от Польши терминалы спутникового интернета, фото: «ДВС.САТ»

1,5 тыс. терминалов Starlink Польша передала Украине

10 ноя 2022, 22:14
999

Україна отримала від Польщі ще 1 тис. 570 терміналів супутникового інтернету Starlink.





Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 10 листопада, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, такі термінали особливо важливі зараз, коли через російські обстріли в Україні виникли проблеми з електроенергією.

Це особливо важливо зараз, адже через російські обстріли маємо проблеми з електроенергією. Коли світло зникає - в деяких регіонах не працюють мобільні оператори та інтернет-провайдери, — наголошує міністр.

За словами Федорова, отримані термінали Starlink розмістять:

  • у публічних точках WI-FI, створених, щоб люди змогли отримати доступ до зв’язку в умовах відключення світла та перебоїв у роботі мобільних операторів;
  • у цивільних адміністраціях на деокупованих територіях;
  • на об'єктах «Укрзалізниці», щоб пасажири та працівники мали стабільний мобільний зв‘язок та інтернет.
  • Зазначається, що з початку повномасштабного російського вторгнення від донорів та партнерів Україна отримала понад 20 тис. терміналів Starlink, з них 5 тис. — за підтримки уряду Польщі.

Тепер ще 1570 терміналів від наших стратегічних партнерів, які допоможуть Україні залишатися на звʼязку, — зазначив Федоров.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров