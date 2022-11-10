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Украина получила от Польши терминалы спутникового интернета, фото: «ДВС.САТ»
1,5 тыс. терминалов Starlink Польша передала Украинеhttps://racurs.ua/n176681-1-5-tys-terminalov-starlink-polsha-peredala-ukraine.htmlРакурс
Україна отримала від Польщі ще 1 тис. 570 терміналів супутникового інтернету Starlink.
Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 10 листопада, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
За його словами, такі термінали особливо важливі зараз, коли через російські обстріли в Україні виникли проблеми з електроенергією.
Це особливо важливо зараз, адже через російські обстріли маємо проблеми з електроенергією. Коли світло зникає - в деяких регіонах не працюють мобільні оператори та інтернет-провайдери, — наголошує міністр.
За словами Федорова, отримані термінали Starlink розмістять:
- у публічних точках WI-FI, створених, щоб люди змогли отримати доступ до зв’язку в умовах відключення світла та перебоїв у роботі мобільних операторів;
- у цивільних адміністраціях на деокупованих територіях;
- на об'єктах «Укрзалізниці», щоб пасажири та працівники мали стабільний мобільний зв‘язок та інтернет.
- Зазначається, що з початку повномасштабного російського вторгнення від донорів та партнерів Україна отримала понад 20 тис. терміналів Starlink, з них 5 тис. — за підтримки уряду Польщі.
Тепер ще 1570 терміналів від наших стратегічних партнерів, які допоможуть Україні залишатися на звʼязку, — зазначив Федоров.
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