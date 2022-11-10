Україна отримала від Польщі термінали супутникового інтернету, фото: «ДВС.САТ»

https://racurs.ua/ua/n176681-1-5-tys-terminaliv-starlink-polscha-peredala-ukrayini.html

Ракурс

Україна отримала від Польщі ще 1 тис. 570 терміналів супутникового інтернету Starlink.

Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 10 листопада, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, такі термінали особливо важливі зараз, коли через російські обстріли в Україні виникли проблеми з електроенергією.

Це особливо важливо зараз, адже через російські обстріли маємо проблеми з електроенергією. Коли світло зникає - в деяких регіонах не працюють мобільні оператори та інтернет-провайдери, — наголошує міністр.

За словами Федорова, отримані термінали Starlink розмістять:

у публічних точках WI-FI, створених, щоб люди змогли отримати доступ до зв’язку в умовах відключення світла та перебоїв у роботі мобільних операторів;

у цивільних адміністраціях на деокупованих територіях;

на об'єктах «Укрзалізниці», щоб пасажири та працівники мали стабільний мобільний зв‘язок та інтернет.

Зазначається, що з початку повномасштабного російського вторгнення від донорів та партнерів Україна отримала понад 20 тис. терміналів Starlink, з них 5 тис. — за підтримки уряду Польщі.